Скоро осень: в Новосибирске начинается сезон школьных ярмарок

Палатки уже начали ставить на площади
Палатки уже начали ставить на площади

Сегодня в Новосибирске открывается школьная ярмарка — администрация Ленинского района запускает её на площади Маркса.


«С понедельника, 23 июля, начинает работу школьная ярмарка у торгового центра ГУМ по адресу площадь Карла Маркса, 1», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


По информации мэрии, на ярмарке новосибирцы смогут купить школьную одежду, канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, учебники. Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10–20 %.


Режим работы ярмарки у ГУМа — с 23 июля по 16 сентября с 10:00 до 20:00.


Ярмарка возле ГУМа проработает до середины сентября
Ярмарка возле ГУМа проработает до середины сентября


А 20 августа откроется ещё одна ярмарка у ТЦ «Континент» по адресу ул. Троллейная, 130А. Она будет работать до 10 сентября.


В прошлом году школьные ярмарки также начинали работу, когда до 1 сентября было больше месяца.

Прочтений: 2019
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