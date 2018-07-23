Скоро осень: в Новосибирске начинается сезон школьных ярмарок

Палатки уже начали ставить на площади

Сегодня в Новосибирске открывается школьная ярмарка — администрация Ленинского района запускает её на площади Маркса.







«С понедельника, 23 июля, начинает работу школьная ярмарка у торгового центра ГУМ по адресу площадь Карла Маркса, 1», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





По информации мэрии, на ярмарке новосибирцы смогут купить школьную одежду, канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, учебники. Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 1 0–20 %.





Режим работы ярмарки у ГУМа — с 23 июля по 16 сентября с 10:00 до 20:00.





Ярмарка возле ГУМа проработает до середины сентября





А 20 августа откроется ещё одна ярмарка у ТЦ «Континент» по адресу ул. Троллейная, 130А. Она будет работать до 10 сентября.





В прошлом году школьные ярмарки также начинали работу, когда до 1 сентября было больше месяца.