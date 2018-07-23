«Хонда» наполовину оказалась в яме из-за провалившегося асфальта на улице Революции

Утром 23 июля в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму ушла припаркованная «Хонда».


«На углу улицы Революции, 1 произошло обрушение асфальта. Машина провалилась под асфальт, и есть риск, что ещё сильнее обвалится», — написала в редакцию НГС читательница Екатерина Сай
«На углу улицы Революции, 1 произошло обрушение асфальта. Машина провалилась под асфальт, и есть риск, что ещё сильнее обвалится», — написала в редакцию НГС читательница Екатерина Сай


Девушка заметила провалившийся автомобиль после 8 часов утра
Девушка заметила провалившийся автомобиль после 8 часов утра


«Сейчас там очень много людей — вызывают кого-то», — рассказала Екатерина
«Сейчас там очень много людей — вызывают кого-то», — рассказала Екатерина


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить причины провала асфальта.


В начале июля НГС рассказывал о другом сильном провале асфальта — тогда на Красном проспекте возле ТЦ «Европа» в яме застрял экскаватор.

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