«Хонда» наполовину оказалась в яме из-за провалившегося асфальта на улице Революции
Утром 23 июля в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму ушла припаркованная «Хонда».
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить причины провала асфальта.
В начале июля НГС рассказывал о другом сильном провале асфальта — тогда на Красном проспекте возле ТЦ «Европа» в яме застрял экскаватор.
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Елена Громкова
Фото Екатерины Сай