Самолёт из Греции отказался садиться в Новосибирске из-за тумана

Самолёт из Греции должен прилететь в Толмачёво к 9 утра
Самолёт из Греции должен прилететь в Толмачёво к 9 утра

Утром 23 июля в Новосибирске из-за тумана не смог приземлиться самолёт, который летел из греческих Салоников.


Самолёт Airbus греческой компании Ellinair отправился на посадку в Омск.


«Он один ушёл на запасной [аэродром] в Омск по решению экипажа. Минимальная видимость составляла 350 метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, отметив, что остальные самолёты садятся в обычном режиме.


По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, расчётное время прибытия самолёта — 04:40. Сейчас планируется, что пассажиров привезут в 08:55. Соответственно, вылет из Новосибирска в Грецию также задерживается. Предполагалось, что рейс отправится с туристами в 05:05, сейчас расчётное время вылета — 9:00. 


Греческая компания Ellinair возит туристов из Новосибирска в Грецию с 4 июня.

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