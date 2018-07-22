Футбольная «Сибирь» проиграла первый домашний матч сезона

Оба гола «Сибирь» пропустила во втором тайме

Сегодня, 22 июля, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» провёл первый домашний матч сезона Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.







Новосибирцы сыграли против ярославского «Шинника» — «Сибирь» проиграла со счётом 0:2. На 63-й минуте мяч в ворота «Сибири» забил игрок «Шинника» Ишхан Гелоян, а на 90-й минуте защитник хозяев Алексей Аравин сделал автогол, отмечается на сайте ФНЛ.





Матч против ярославской команды был вторым для новосибирцев в сезоне. Первую игру новосибирский клуб провёл 17 июля в гостях у команды «Краснодар-2» и закончил её со счётом 1:1.





Следующий матч «Сибирь» сыграет 29 июля в гостях у команды «СКА-Хабаровск».