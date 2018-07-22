Футбольная «Сибирь» проиграла первый домашний матч сезона

Оба гола «Сибирь» пропустила во втором тайме
Оба гола «Сибирь» пропустила во втором тайме

Сегодня, 22 июля, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» провёл первый домашний матч сезона Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.


Новосибирцы сыграли против ярославского «Шинника» — «Сибирь» проиграла со счётом 0:2. На 63-й минуте мяч в ворота «Сибири» забил игрок «Шинника» Ишхан Гелоян, а на 90-й минуте защитник хозяев Алексей Аравин сделал автогол, отмечается на сайте ФНЛ.


Матч против ярославской команды был вторым для новосибирцев в сезоне. Первую игру новосибирский клуб провёл 17 июля в гостях у команды «Краснодар-2» и закончил её со счётом 1:1.


Следующий матч «Сибирь» сыграет 29 июля в гостях у команды «СКА-Хабаровск».

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