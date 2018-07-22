Водители попали в длинную пробку на трассе под Новосибирском

Машины попали в пробку возле Искитима

Вечером 22 июля под Новосибирском на трассе из Искитима собралось несколько крупных заторов.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на трассе самая большая пробка — около 6 километров — идёт через Бердск. На участке до Бердска есть также несколько длинных заторов.





По словам очевидцев, в частности, в начале пробки в Бердске сейчас не работает один из светофоров.





Пробки на пути из Искитима в сторону Бердска и Новосибирска длятся несколько километров







