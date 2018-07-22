В парке «Берёзовая роща» поставили новую сцену. Но официальное открытие пришлось отменить

Стоимость новой сцены составила 2,5 миллиона рублей





В Новосибирске в парке «Берёзовая роща» появилась новая сцена — но праздничная программа, запланированная на сегодня, отменилась из-за дождя.







На сегодня, 22 июля, планировалось официальное открытие сцены — церемонию рассчитывали начать в 16 часов.





«Дорогие друзья, в связи с погодными условиями праздничное мероприятие отменяется», — говорится в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».





Новую сцену администрация парка заказала в марте 2018 года.





«В результате в парке культуры и отдыха "Березовая роща" на сегодняшний день создан лучший в городе эстрадный комплекс, включающий в себя сцену шириной 15 м и глубиной 10 м с куполом высотой 8 м, с техническим помещением — операторской, двумя гримерками для артистов. Общая стоимость сценического комплекса — 2,5 млн рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания ЗАО "ЛОММЕТА рисайклинг"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Площадку построили по просьбам жителей Дзержинского района, обратившихся к мэру Анатолию Локтю на личном приеме



