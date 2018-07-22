В парке «Берёзовая роща» поставили новую сцену. Но официальное открытие пришлось отменить

Стоимость новой сцены составила 2,5 миллиона рублей
Стоимость новой сцены составила 2,5 миллиона рублей


В Новосибирске в парке «Берёзовая роща» появилась новая сцена — но праздничная программа, запланированная на сегодня, отменилась из-за дождя.


На сегодня, 22 июля, планировалось официальное открытие сцены — церемонию рассчитывали начать в 16 часов.


«Дорогие друзья, в связи с погодными условиями праздничное мероприятие отменяется», — говорится в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».


Новую сцену администрация парка заказала в марте 2018 года.


«В результате в парке культуры и отдыха "Березовая роща" на сегодняшний день создан лучший в городе эстрадный комплекс, включающий в себя сцену шириной 15 м и глубиной 10 м с куполом высотой 8 м, с техническим помещением — операторской, двумя гримерками для артистов. Общая стоимость сценического комплекса — 2,5 млн рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания ЗАО "ЛОММЕТА рисайклинг"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Площадку построили по просьбам жителей Дзержинского района, обратившихся к мэру Анатолию Локтю на личном приеме
Площадку построили по просьбам жителей Дзержинского района, обратившихся к мэру Анатолию Локтю на личном приеме


Прочтений: 2801
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено