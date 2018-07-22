Фестиваль Сергея Фалетёнка в Академгородке залило дождём

Сегодня днём, 22 июля, в новосибирском Академгородке начался фестиваль «Город на Оби», посвященный музыканту Сергею Фалетёнку.


Несмотря на дождь, который идёт в городе с самого утра, концерты не отменились. Зрителей у выступающих немного, но те, кто решился прийти на фестиваль, выложили несколько роликов в соцсети. Также фото выкладывают участники фестиваля.








Ради фестиваля сегодня с утра в Академгородке перекрыли участки на двух улицах — Ильича и Университетском проспекте.


Сергей Фалетёнок — известный новосибирский музыкант и поэт. Музыкант скончался ночью 9 октября 2013 года. За два года до этого врачи обнаружили у Сергея рак 4-й стадии, 5 курсов химиотерапии и лучевая терапия не помогли.


Первый фестиваль в честь Фалетёнка прошёл в Академгородке в июле 2014 года.

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