Фестиваль Сергея Фалетёнка в Академгородке залило дождём

Сегодня днём, 22 июля, в новосибирском Академгородке начался фестиваль «Город на Оби», посвященный музыканту Сергею Фалетёнку.





Несмотря на дождь, который идёт в городе с самого утра, концерты не отменились. Зрителей у выступающих немного, но те, кто решился прийти на фестиваль, выложили несколько роликов в соцсети. Также фото выкладывают участники фестиваля.





Публикация от Евгений (@amelchenko_evgen) 22 Июл 2018 в 12:58 PDT

























Ради фестиваля сегодня с утра в Академгородке перекрыли участки на двух улицах — Ильича и Университетском проспекте.







Сергей Фалетёнок — известный новосибирский музыкант и поэт. Музыкант скончался ночью 9 октября 2013 года. За два года до этого врачи обнаружили у Сергея рак 4-й стадии, 5 курсов химиотерапии и лучевая терапия не помогли.







Первый фестиваль в честь Фалетёнка прошёл в Академгородке в июле 2014 года.