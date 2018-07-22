Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли Обь.


Фестиваль здорового образа жизни «Сибирская волна» включает заплыв через Обь, благотворительный забег на дистанции 6 км и 10 км по выбору и спортивно-развлекательную программу, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска
Фестиваль здорового образа жизни «Сибирская волна» включает заплыв через Обь, благотворительный забег на дистанции 6 км и 10 км по выбору и спортивно-развлекательную программу, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска


164 человека переплыли сегодня реку от Бугринского моста в сторону Михайловской набережной
164 человека переплыли сегодня реку от Бугринского моста в сторону Михайловской набережной


Победителем стал Виталий Костин (на фото) — он доплыл до набережной за 28 минут 36 секунд. Лучшее время среди женщин — 29 минут 29 секунд, его показала Маргарита Карпачёва
Победителем стал Виталий Костин (на фото) — он доплыл до набережной за 28 минут 36 секунд. Лучшее время среди женщин — 29 минут 29 секунд, его показала Маргарита Карпачёва


Дистанция составила 2,3 км
Дистанция составила 2,3 км



Время на дистанции было ограничено 60 минутами
Время на дистанции было ограничено 60 минутами


К заплыву допускались пловцы от 18 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже третьего спортивного разряда
К заплыву допускались пловцы от 18 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже третьего спортивного разряда


Регистрация участников на заплыв началась в 9 часов утра
Регистрация участников на заплыв началась в 9 часов утра


Заплыв начался в 12 часов дня
Заплыв начался в 12 часов дня


Сам фестиваль продлится сегодня до 16 часов
Сам фестиваль продлится сегодня до 16 часов


Организаторы мероприятия — новосибирская региональная общественная организация Федерация холодового плавания и Новосибирская областная общественная организация физкультурно-спортивных инициатив «Единство» при поддержке благотворительного фонда «Спорту Место», региональной общественной организации «Любительский лыжный союз», управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, МАУ «Стадион»
Организаторы мероприятия — новосибирская региональная общественная организация Федерация холодового плавания и Новосибирская областная общественная организация физкультурно-спортивных инициатив «Единство» при поддержке благотворительного фонда «Спорту Место», региональной общественной организации «Любительский лыжный союз», управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, МАУ «Стадион»


В прошлом году победителями заплыва также стали Виталий Костин и Маргартиа Карпачёва.

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