Рядом с площадью Энергетиков собрался «паровозик» из автомобилей
Днём 22 июля в Ленинском районе Новосибирска возле площади Энергетиков три автомобиля собрались в «паровозик».
На этой неделе НГС рассказывал о другой аварии, во время которой автомобили встали в «паровозик» — тогда 4 машины попали в ДТП на Красном проспекте.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»