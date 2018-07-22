Рядом с площадью Энергетиков собрался «паровозик» из автомобилей

Днём 22 июля в Ленинском районе Новосибирска возле площади Энергетиков три автомобиля собрались в «паровозик».


«Перед площадью Энергетиков со стороны моста Димитрова на светофоре собрался паровозик из трёх машин», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс»
«Перед площадью Энергетиков со стороны моста Димитрова на светофоре собрался паровозик из трёх машин», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс»


В аварию попали «Тойота Платц», «Хонда Цивик» и «Тойота Калдина»
В аварию попали «Тойота Платц», «Хонда Цивик» и «Тойота Калдина»


На этой неделе НГС рассказывал о другой аварии, во время которой автомобили встали в «паровозик» — тогда 4 машины попали в ДТП на Красном проспекте.

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