В домах трёх районов начала остывать горячая вода

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта
При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта

Сегодня, 22 июля, в трёх районах Новосибирска началась подготовка к очередному этапу испытаний тепловых сетей на плотность и прочность в зоне ТЭЦ-2.


«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 22 июля. Испытания теплосетей продлятся с 23 июля по 3 августа», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. 3 августа — максимальный срок отключения.


Прежде в СГК сообщали, что под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе; Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б.Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская — в Октябрьском районе, а также Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина — в Центральном районе.


«Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — передаёт пресс-центр.


Горячую воду отключат в трёх района города
Горячую воду отключат в трёх района города


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