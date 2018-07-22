Плотный дым окутал троллейбус в центре Новосибирска

Пожар случился около 12 часов
Пожар случился около 12 часов

Утром 22 июля в центре Новосибирска загорелся троллейбус — его полностью охватило тёмным дымом.


«В начале Красного проспекта горит троллейбус. В троллейбусе прям открытый огонь был. Водитель взял у кого-то в машине огнетушитель. Дым столбом. Страшно, реально», — написала в редакцию свидетельница происшествия.


Троллейбус загорелся недалеко от здания Красный проспект, 12. Из-за происшествия остановились другие троллейбусы.




На карте ЦУГАЭТ заметно, что на месте происшествия стоят три троллейбуса
На карте ЦУГАЭТ заметно, что на месте происшествия стоят три троллейбуса


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