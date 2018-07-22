Плотный дым окутал троллейбус в центре Новосибирска
Утром 22 июля в центре Новосибирска загорелся троллейбус — его полностью охватило тёмным дымом.
«В начале Красного проспекта горит троллейбус. В троллейбусе прям открытый огонь был. Водитель взял у кого-то в машине огнетушитель. Дым столбом. Страшно, реально», — написала в редакцию свидетельница происшествия.
Троллейбус загорелся недалеко от здания Красный проспект, 12. Из-за происшествия остановились другие троллейбусы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Видео очевидца
Скриншот видео