С дома на Красном проспекте убрали опасные строительные леса
Вечером 21 июля спасатели МАСС приехали на вызов к дому рядом с площадью Калинина — от здания начали отваливаться леса.
Спасателей вызвали к пятиэтажному дому по адресу Красный проспект, 161 в 22 часа.
«Приехали, увидели, что леса наклонились — отклонились от дома, была вероятность их падения, обрушения. Наши спасатели их демонтировали», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
В 2:15 ночи сотрудники МАСС закончили демонтаж строительных лесов — их убрали полностью с первого по пятый этаж.
Среди других вызовов, на которые спасатели ездили накануне, было происшествие на стройке в Калининском районе Новосибирска — там рабочего придавила техника для забивания свай.
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Елена Громкова
Фото vk.com/mass54