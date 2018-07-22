С дома на Красном проспекте убрали опасные строительные леса

Спасатели убирали опасные леса в течение 4 часов
Спасатели убирали опасные леса в течение 4 часов

Вечером 21 июля спасатели МАСС приехали на вызов к дому рядом с площадью Калинина — от здания начали отваливаться леса.


Спасателей вызвали к пятиэтажному дому по адресу Красный проспект, 161 в 22 часа. 


«Приехали, увидели, что леса наклонились — отклонились от дома, была вероятность их падения, обрушения. Наши спасатели их демонтировали», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


В 2:15 ночи сотрудники МАСС закончили демонтаж строительных лесов — их убрали полностью с первого по пятый этаж.


Среди других вызовов, на которые спасатели ездили накануне, было происшествие на стройке в Калининском районе Новосибирска — там рабочего придавила техника для забивания свай.

Прочтений: 2755
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено