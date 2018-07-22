С дома на Красном проспекте убрали опасные строительные леса

Спасатели убирали опасные леса в течение 4 часов

Вечером 21 июля спасатели МАСС приехали на вызов к дому рядом с площадью Калинина — от здания начали отваливаться леса.







Спасателей вызвали к пятиэтажному дому по адресу Красный проспект, 161 в 22 часа.







«Приехали, увидели, что леса наклонились — отклонились от дома, была вероятность их падения, обрушения. Наши спасатели их демонтировали», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.





В 2:15 ночи сотрудники МАСС закончили демонтаж строительных лесов — их убрали полностью с первого по пятый этаж.





Среди других вызовов, на которые спасатели ездили накануне, было происшествие на стройке в Калининском районе Новосибирска — там рабочего придавила техника для забивания свай.