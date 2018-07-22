На площадь Маркса съехались пожарные машины
Утром 22 июля на площади Маркса в Новосибирске из здания гостиницы «Миротель» пошёл дым — на место приехали сотрудники МЧС.
«Сегодня в гостиничном комплексе Mirotel произошло задымление внутри воздуховода. Предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности гостей и персонала. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарные расчёты. Причины происшествия устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в гостиничном комплексе Mirotel.
На этой неделе НГС также рассказывал о том, как пожарные выезжали на улицу Зорге — там загорелась квартира в пятиэтажке: из дома эвакуировали больше десятка жильцов.
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Елена Громкова
Фото автора (1,4–6), очевидца (2,3)