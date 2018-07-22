На площадь Маркса съехались пожарные машины

Утром 22 июля на площади Маркса в Новосибирске из здания гостиницы «Миротель» пошёл дым — на место приехали сотрудники МЧС.





«Сегодня в гостиничном комплексе Mirotel произошло задымление внутри воздуховода. Предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности гостей и персонала. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарные расчёты. Причины происшествия устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в гостиничном комплексе Mirotel.





Дым появился около 10 часов утра









Он шёл из здания гостиницы «Миротель», задымление случилось внутри воздуховода





Жертв и пострадавших нет





Причины происшествия устанавливаются













На этой неделе НГС также рассказывал о том, как пожарные выезжали на улицу Зорге — там загорелась квартира в пятиэтажке: из дома эвакуировали больше десятка жильцов.