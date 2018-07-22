На площадь Маркса съехались пожарные машины

Утром 22 июля на площади Маркса в Новосибирске из здания гостиницы «Миротель» пошёл дым — на место приехали сотрудники МЧС.


«Сегодня в гостиничном комплексе Mirotel произошло задымление внутри воздуховода. Предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности гостей и персонала. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают пожарные расчёты. Причины происшествия устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в гостиничном комплексе Mirotel.


Дым появился около 10 часов утра
Дым появился около 10 часов утра



Он шёл из здания гостиницы «Миротель», задымление случилось внутри воздуховода
Он шёл из здания гостиницы «Миротель», задымление случилось внутри воздуховода


Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет


Причины происшествия устанавливаются
Причины происшествия устанавливаются


На площадь Маркса съехались пожарные машины (обновлено)


На площадь Маркса съехались пожарные машины (обновлено)


На этой неделе НГС также рассказывал о том, как пожарные выезжали на улицу Зорге — там загорелась квартира в пятиэтажке: из дома эвакуировали больше десятка жильцов.

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