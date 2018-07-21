Хоккеисты и девушки из группы поддержки «Сибири» помыли автомобили болельщиков (фото и видео)

Сегодня состоялась первая в этом сезоне благотворительная акция хоккейного клуба «Сибирь»: хоккеисты и девушки из группы поддержки мыли машины болельщиков возле ЛДС. О запланированной акции НГС уже писал 16 июля. На «автомойку» ХК «Сибирь» приехали 23 автомобиля. Каждый из болельщиков перечислил на счет клуба 1000 рублей. Все заработанные деньги будут переданы на благотворительность.

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Валерий Иванов

Фото hcsibir.ru

