Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки (видео)

Ночью 21 июля на Октябрьском (Коммунальном) мосту произошёл конфликт между несколькими мужчинами, попавший на видеорегистратор. Участники конфликта от слов быстро перешли к действиям – началась драка. На записи видно, что одного из мужчин сбили с ног и начали пинать ногами. Разнять дерущихся удалось двум девушкам. После потасовки её участники расселись по машинам и разъехались. По данным НГС никто из участников ночного конфликта на Октябрьском мосту не обращался с заявлением в полицию или ГИБДД.























Вчера НГС сообщал о ДТП с участием бензовоза и автомобиля «Жигули»

