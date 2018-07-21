Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки (видео)

Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки (видео)

Ночью 21 июля на Октябрьском (Коммунальном) мосту произошёл конфликт между несколькими мужчинами, попавший на видеорегистратор. Участники конфликта от слов быстро перешли к действиям – началась драка. На записи видно, что одного из мужчин сбили с ног и начали пинать ногами. Разнять дерущихся удалось двум девушкам. После потасовки её участники расселись по машинам и разъехались. По данным НГС никто из участников ночного конфликта на Октябрьском мосту не обращался с заявлением в полицию или ГИБДД.






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