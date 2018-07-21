Добрые собаки-врачи пришли к детям, которые лежат в больнице всё лето
Вечером 21 июля в Новосибирской областной клинической больнице прошла необычная акция — золотистые ретриверы пообщались с маленькими пациентами. Многие из них лежат в больнице месяцами.
Две собаки, специально обученные золотистые ретриверы Карат и Лапа пришли сегодня с группой канистерапии «Лапа в ладошке» в Новосибирскую областную больницу — в отдельное помещение, заранее согласованное с врачами, рассказала корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью ГНОКБ Елизавета Бражник. Такая акция прошла в Новосибирске в первый раз.
«Врачи в больницах лечат детей от заболеваний, а мы, пресс-служба областной больницы, решили, что будем проводить периодически такие мероприятия, <…> которые будут отвлекать детей от больницы, от процедур, каких-то страхов, тревог. В данном случае привели собак, в течение мероприятия ребенок чтобы совсем забывал, что он находится в больнице, о том, что его лечат. Дети были так увлечены, на это очень приятно смотреть», — объяснила представитель больницы.
Собаки пришли к детям, которые болеют месяцами, но в итоге на встречу с Каратом и Лапой попали и другие пациенты, когда узнали о ретриверах. Дети гладили собак, расчёсывали и кормили их — под наблюдением специалистов.
«Есть исследования, в которых доказано, что собаки положительно влияют на человека, влияют на его гормональный фон, на его тонус, влияют на его эмоциональный фон. Тревожность [во время общения] с собаками может снижаться», — отметила волонтёр, адвентор «Лапы в ладошке» Ульяна Ворона.
С одним ребёнком собаки общались примерно 15-20 минут, а всего пациентов было 8. Организаторы подчеркнули, что заранее позаботились о том, чтобы на встречу пришли дети, у которых нет аллергии и открытых ран.
«Врачи сами некоторые приходили, умилялись. Устают не только дети-пациенты, устают и врачи. И неожиданно, необычно, что в больнице оказались лечебные собаки», — добавила Елизавета Бражник.
По её словам, практика с золотистыми ретриверами будет продолжаться — собаки-терапевты станут приходить к пациентам примерно раз в месяц.
Месяц назад НГС и областная больница устроили совместную акцию для больных детей — пригласили промышленных альпинистов, которые переоделись в супергероев и внезапно обрадовали пациентов, появившись в окнах отделений.
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Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова