Тысячи разноцветных новосибирцев столпились на площади Маркса
Днём 21 июля на площадке между торговыми центрами «Сан Сити» и ГУМ на площади Маркса в Новосибирске проходит фестиваль красок — на него пришли тысячи участников.
Happy Color Fest проходит сегодня с 12:00 до 17:00 на площади Маркса — по оценке организаторов, на него пришли несколько тысяч человек. Среди участников — не только подростки и студенты, многие пришли семьями.
Вход на фестиваль свободный, но площадка перекрыта, и за участниками присматривают охранники. Краску можно купить на самом мероприятии, также участников «обстреливают» из огнетушителя со сцены.
«Со своей краской мы не пускаем, потому что мы не уверены, что за производитель, безопасна она или нет. В своей мы точно уверены, сертификат есть и всё подобное, а за чужую мы не можем ручаться», — объяснил организатор Илья Жидов.
Кроме «обстрела» красками на фестивале выступают танцоры и исполнители хип-хопа, а также прошёл модельный показ.
Летом в Новосибирске довольно часто проходят фестивали красок — например, в день Ивана Купалы, 7 июля, толпы людей обсыпались красками на пляже «Наутилус».
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Мария Морсина
Фото Марии Казаковой
Видео предоставлено организаторами фестиваля