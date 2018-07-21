Рабочего придавило машиной на стройке в Калининском районе

Рабочего придавило техникой для установки свай — он сломал ногу

Сегодня, 21 июля, на стройке в Калининском районе Новосибирска упала техника для забивания свай, придавив рабочего. Коллегу, пытавшегося ему помочь, засыпало грунтом.







Два экипажа муниципальной аварийно-спасательной службы только что вытащили двоих мужчин, пострадавших на стройке в районе улиц 25 лет Октября и Олеко Дундича.







«На стройке упала техника для забивания свай, машина эта придавила рабочего. Ещё одного рабочего, который попытался ему помочь, присыпало грунтом.





Два экипажа у нас работало — сначала извлекли того, которого техникой придавило, потом откопали того, который частично был привален землёй», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.







Коллега попытался помочь пострадавшему рабочему, но его засыпало землёй





Рабочий, которого придавило техникой, получил перелом ноги — скорая помощь отвезла его в больницу. Его коллега отказался от медицинской помощи, сказав, что чувствует себя нормально.







Спасательные работы заняли полчаса





Спасательные работы длились около получаса, добавил заместитель начальника МАСС.







В июле рабочие также столкнулись с опасностями на стройке микрорайона — они нашли гранату с сорванной чекой. В Росгвардии по Новосибирской области признали, что найденная рабочими граната была взрывоопасной.

