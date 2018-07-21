Рабочего придавило машиной на стройке в Калининском районе

Рабочего придавило техникой для установки свай — он сломал ногу 
Рабочего придавило техникой для установки свай — он сломал ногу 

Сегодня, 21 июля, на стройке в Калининском районе Новосибирска упала техника для забивания свай, придавив рабочего. Коллегу, пытавшегося ему помочь, засыпало грунтом.


Два экипажа муниципальной аварийно-спасательной службы только что вытащили двоих мужчин, пострадавших на стройке в районе улиц 25 лет Октября и Олеко Дундича.


«На стройке упала техника для забивания свай, машина эта придавила рабочего. Ещё одного рабочего, который попытался ему помочь, присыпало грунтом. 


Два экипажа у нас работало — сначала извлекли того, которого техникой придавило, потом откопали того, который частично был привален землёй», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


Коллега попытался помочь пострадавшему рабочему, но его засыпало землёй
Коллега попытался помочь пострадавшему рабочему, но его засыпало землёй


Рабочий, которого придавило техникой, получил перелом ноги — скорая помощь отвезла его в больницу. Его коллега отказался от медицинской помощи, сказав, что чувствует себя нормально.


Спасательные работы заняли полчаса
Спасательные работы заняли полчаса


Спасательные работы длились около получаса, добавил заместитель начальника МАСС.


В июле рабочие также столкнулись с опасностями на стройке микрорайона — они нашли гранату с сорванной чекой. В Росгвардии по Новосибирской области признали, что найденная рабочими граната была взрывоопасной.

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