Спасатели нашли в Оби тело 7-летнего мальчика
Новосибирские спасатели достали из Оби тело мальчика, который пропал 18 июля вместе с 54-летним мужчиной. Тело мужчины нашли на день раньше.
Мужчина и ребёнок вошли в воду в районе СНТ «Майское» ещё 18 июля — очевидцы сообщили спасателям, что они пропали. Тело мужчины специалисты МАСС нашли 19 июля, ребёнка же обнаружили только на следующий день.
«После того как они пропали, мы сначала провели водолазные работы, а потом каждый день, два раза в день, проводили поисковые [работы] по поверхности, катерами — оперативной группой», — рассказал сегодня корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.
Тело мальчика передали полиции.
Ранее спасателям удалось вытащить из Оби 16-летнюю девушку, которую начало сносить течением. Инцидент произошёл вечером 20 июля в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста. Девушке вызвали скорую помощь.
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Мария Морсина
Фото Стаса Соколова