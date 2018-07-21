Спасатели нашли в Оби тело 7-летнего мальчика

Мальчика нашли на следующий день после мужчины. В обстоятельствах их смерти разбирается полиция

Новосибирские спасатели достали из Оби тело мальчика, который пропал 18 июля вместе с 54-летним мужчиной. Тело мужчины нашли на день раньше.







Мужчина и ребёнок вошли в воду в районе СНТ «Майское» ещё 18 июля — очевидцы сообщили спасателям, что они пропали. Тело мужчины специалисты МАСС нашли 19 июля, ребёнка же обнаружили только на следующий день.







«После того как они пропали, мы сначала провели водолазные работы, а потом каждый день, два раза в день, проводили поисковые [работы] по поверхности, катерами — оперативной группой», — рассказал сегодня корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.







Тело мальчика передали полиции.







Ранее спасателям удалось вытащить из Оби 16-летнюю девушку, которую начало сносить течением. Инцидент произошёл вечером 20 июля в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста. Девушке вызвали скорую помощь.

