«Эта картина так умиляла»: сотрудница больницы подарила трогательное фото молодым родителям
Новосибирская областная больница поделилась трогательным снимком, который одна из сотрудниц сделала из окна. На фотографии молодой отец несёт новорождённую дочь, закрывая её от сильного ветра, а мать неспешно идёт за ними.
Фотографию ещё 24 мая сделала менеджер по связям с общественностью Новосибирской областной больницы (ГНОКБ) Елизавета Бражник. Спустя почти месяц она подарила снимок паре молодых родителей.
«Я смотрела в окно, и меня привлекла такая картина:
вышел мужчина с ребёнком — оттуда выходят при выписке — и он так быстро-быстро пошёл, держал [ребёнка, как] что-то невероятно ценное, так нёс. Спустя какое-то время вышла жена — и мне было видно, что она улыбается, эта картина меня так умиляла.
Она неспешно шла — после родов. Не пыталась их догнать, а просто шла и улыбалась», — рассказала Елизавета Бражник.
Она сделала фотографию на телефон, понимая, что снимок может получиться не таким качественным, однако концептуально картина ей очень понравилась.
Сотрудница больницы выложила снимок на своей странице в социальных сетях, и он неожиданно для неё получил много восхищённых комментариев, и тогда Бражник решила найти героев фотографии.
На фото были Олег и Мария Фокина, вместе с дочерью Дашей. Молодые родители приятно удивились снимку, отметила сотрудница больницы.
«Я спросила: "Хотите прийти к нам в гости в больницу? И я вам подарю эту фотографию на память!". Они сказали: "Да, конечно". Пришли, я их пофотографировала. Они оказались очень позитивными, улыбчивыми, доброжелательными, пришли со старшим сыном. Я попросила показать фотографию дочери, когда она подрастёт, что этот свёрточек — это она», — добавила менеджер по связям с общественностью ГНОКБ.
Недавно в Новосибирске прошла ещё одна милая фотосессия — для новосибирских четверняшек, которые родились весной. Фотографу удалось снять малышей всего за два часа.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Елизаветой Бражник