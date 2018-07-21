Десятки пассажиров авиарейса «Москва — Новосибирск» потеряли багаж (обновлено)

Причины, почему багаж не доехал до Толмачёво, пока неизвестны

Пассажиры рейса «Москва — Новосибирск» авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшие в Толмачёво вечером 20 июля, до сих пор не получили багаж. Накануне такая ситуация произошла в Казани и Иркутске.







Рейс SU 1460 из Шереметьево в Толмачёво выполняла авиакомпания «Аэрофлот» — самолёт прилетел вчера вечером.







По прилёту 25 пассажиров (из них большинство летели транзитом) выяснили, что их чемоданы потеряны, рассказал корреспонденту НГС читатель, представившийся Андреем. Он с женой летел из долгого путешествия по Анталии — в чемодане были не только вещи, одежда и подарки, но и довольно дорогие таблетки его жены.







«Ничего никто не говорит [о причинах]. Я так думаю, это уже дней пять продолжается минимум. И довольно-таки массово.





Пока мы, 25 человек, около часа простояли на стойке, по очереди заполняли все эти бумажки, подходили люди, которые по 3–4 дня живут в гостиницах, чтобы дождаться своего багажа.







Мы потеряли таблетки, расчёски, бритвы, которые нам придется покупать, а летела с нами женщина с Магадана, она летела на Алтай отдыхать. И она говорит — у меня осталось всё, что на мне», — объяснил Андрей.







По его словам, пассажирам выдали справки об утерянном багаже, но отследить его на сайте оказалось невозможно — возникли проблемы с идентификационным номером.







Как рассказала НГС ещё одна пассажирка, 19 июля в Новосибирск прилетели граждане Великобритании.





«Остались без трёх чемоданов. Без одежды, без лекарств. И никакой информации не дают. Сейчас пытаюсь e-mail в Москву "Аэрофлот", так как ни один телефон не отвечает.





У детей нет вещей переодеть, у одного из [них] температура 39», — рассказала пассажирка из Великобритании, прилетевшая в Новосибирск.





Подобные инциденты случились вчера и в других аэропортах России. Как пишет «Интерфакс», 20 июля более 100 пассажиров «Аэрофлота», прилетевшие из Шереметьево в Иркутск, не смогли получить багаж. Такая же ситуация произошла вчера и в Казани, пишет сайт KazanFirst.







«Этим же рейсом в столицу Татарстана на чемпионат мира прилетела женская сборная Испании по пляжному гандболу. Их вещи также пропали по пути в Казань», — сообщает казанский сайт.







Также читатели НГС сообщили, что 19 июля пропал багаж у пассажиров авиакомпании, которые летели из Москвы в Ростов-на-Дону.





Корреспондент НГС отправила запрос в «Аэрофлот» с просьбой назвать сроки, когда багаж вернётся. Авиакомпания пока никак не прокомментировала инциденты на официальном сайте.







По информации с сайта Толмачёво, сотрудник группы розыска багажа немедленно начинает искать багаж, если пассажир пишет письменное заявление.







«Если багаж найден, пассажира уведомляют о деталях досылки и доставки. Если зарегистрированный багаж не найден в течение 21 дня, то он признаётся утраченным, пассажира информируют о порядке предъявления претензии», — рассказали в Толмачёво.







Ранее пассажиры рейса авиакомпании «Победа», летевшего из Екатеринбурга в Новосибирск, тоже потеряли багаж. Среди потерявших чемоданы были и жители Германии.

