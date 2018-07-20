«Движение парализовано»: фура и бетономешалка зажали на Мочищенском шоссе легковой автомобиль
Вечером 20 июля в Новосибирске на Мочищенском шоссе собралась сложная пробка — движение из город было заблокировано из-за аварии.
«На Мочищенском шоссе ДТП, фура и бетономешалка притерли легковушку. Движение полностью парализовано», — написала в редакцию НГС читательница.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка растянулась на три километра.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и
Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Видео читательницы НГС
Скриншот видео
Фрагмент yandex.ru/maps