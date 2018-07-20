Отдыхать придётся долго: Минтруд назвал выходные дни в 2019 году

На День России в следующем году выпадет только один выходной

Министерство труда России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году.







«Перенести в 2019 году следующие выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая; с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая; с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая», — отмечается в документе.





Таким образом, поясняет «Российская газета», Новый год жители страны будут отмечать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019.





«Потом они отдохнут два дня, 23 и 24 февраля, в честь Дня защитника Отечества (эти дни выпадают на субботу и воскресенье). Далее ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень удачно выпадет на пятницу.





Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая — четыре дня», — отмечает издание.







На День независимости России в 2019 году выходным будет только один день — непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре на День народного единства — три дня — с 4 по 6 ноября.





В этом году в честь празднования Дня России было больше выходных — страна отдыхала с 10 по 12 июня.