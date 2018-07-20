Рок-группа «Проверено» продемонстрировала новый клип на песню про вампиров

Изначально песня «Не смотри наверх» была про вампиров, но режиссёр Валентин Копалов решил, что она про неизвестные странные вещи
Изначально песня «Не смотри наверх» была про вампиров, но режиссёр Валентин Копалов решил, что она про неизвестные странные вещи

Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла и выложила в интернет новый клип на песню «Не смотри наверх». Режиссёром клипа выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов.


«Одной прекрасной сибирской весной <…> я решила написать песню про любовь. Приезжаю домой. А там Евгений [Барсуков] (участник группы — И.К.) cделал новую аранжировку и говорит мне, мол, послушай, какую я крутую вещь сделал. А у меня такое настроение про любовь писать. Ну я слушаю аранжировку и у меня появляются такие ассоциации: готический храм-склеп, а посередине стоит гроб. Так не вышла песня про любовь, но получилась эта песня», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Рита Мошкина и добавила, что песня в её понимании была про вампиров.


Съемка клипа прошли в начале мая на сцене театрального клуба «Пуля» в полутемном помещении. В клипе приняли участие актёры Первого театра, видео отсняли за пару часов.


Официальная презентация нового клипа «Проверено», а также совместный концерт музыкантов с актёрами Первого театра состоится в субботу, 21 июля, в 20:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака».



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