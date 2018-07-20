Рок-группа «Проверено» продемонстрировала новый клип на песню про вампиров

Изначально песня «Не смотри наверх» была про вампиров, но режиссёр Валентин Копалов решил, что она про неизвестные странные вещи

Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла и выложила в интернет новый клип на песню «Не смотри наверх». Режиссёром клипа выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов.





«Одной прекрасной сибирской весной <…> я решила написать песню про любовь. Приезжаю домой. А там Евгений [Барсуков] (участник группы — И.К.) cделал новую аранжировку и говорит мне, мол, послушай, какую я крутую вещь сделал. А у меня такое настроение про любовь писать. Ну я слушаю аранжировку и у меня появляются такие ассоциации: готический храм-склеп, а посередине стоит гроб. Так не вышла песня про любовь, но получилась эта песня», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Рита Мошкина и добавила, что песня в её понимании была про вампиров.







Съемка клипа прошли в начале мая на сцене театрального клуба «Пуля» в полутемном помещении. В клипе приняли участие актёры Первого театра, видео отсняли за пару часов.







Официальная презентация нового клипа «Проверено», а также совместный концерт музыкантов с актёрами Первого театра состоится в субботу, 21 июля, в 20:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака».







