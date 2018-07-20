«Сибирь» выбрала ещё одну команду для хоккеистов, не попавших в основной состав

«Алтай» стал вторым фарм-клубом новосибирской команды

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с барнаульским «Алтаем», который выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги.







Срок действия соглашения составит один сезон.





«Это соглашение позволит "Алтаю" привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы "Сибири", по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ», — говорится в сообщении клуба.





Таким образом, «Алтай» стал вторым фарм-клубом новосибирской команды. В мае «Сибирь» назвала свой первый фарм-клуб — им стал новокузнецкий «Металлург».