Две сибирячки поделили короны конкурса для талантливых беременных Новосибирска

Виктория Сунко и Лилия Фёдорова победили на конкурсе среди беременных

22 июля в Новосибирске прошёл конкурс «Леди в интересном положении» - в ДК имени Горького выбирали самых творческих участниц среди беременных.







В шоу для беременных участвовало 14 сибирячек в возрасте от 25 до 39 лет.







«Самый маленький срок [беременности] наших участниц – три месяца, самый большой – почти девять. Одна девочка ждёт двойню. <…> В финале участницы должны были сделать платье, шляпу или какой-то арт-объект своими руками из максимального количества ненужных вещей, например, мусорных пакетов, туалетной бумаги им т.д.





И в этом году у нас введено два равнозначных первых места: одно – по мнению жюри, другое – по мнению самих участниц.





Как правило, всегда все не согласны с мнением жюри», - рассказала организатор конкурса Елена Трошкина.







В конкурсе «Леди в интересном положении» участницы демонстрировали таланты в разных сферах: готовили, рисовали, шили, создавали букеты цветов, танцевали.







Победили на конкурсе по мнению участниц 33-летняя Лилия Фёдорова, а по мнению жюри - 34-летняя Виктория Сунко.





Победительницы получили главный приз – короны ручной работы, а также различные подарки от партнеров мероприятия.







В 2017 году в конкурсе «Леди в интересном положении» победителем была всего одна участница – женщина на 8-м месяце беременности.