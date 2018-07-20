Бензовоз лёг на бок после столкновения с «Жигулями»

Сегодня, 20 июля, в Дзержинском районе Новосибирска из-за столкновения с «Жигулями» на бок лёг бензовоз.


«На улице Полякова, в районе городской свалки, столкнулись ВАЗ и бензовоз. В результате ДТП бензовоз опрокинулся», — сообщают спасатели МАСС
«На улице Полякова, в районе городской свалки, столкнулись ВАЗ и бензовоз. В результате ДТП бензовоз опрокинулся», — сообщают спасатели МАСС


По информации МАСС, от медицинской помощи участники аварии отказались
По информации МАСС, от медицинской помощи участники аварии отказались


Как отмечают очевидцы в соцсетях, легковая машина догнала бензовоз
Как отмечают очевидцы в соцсетях, легковая машина догнала бензовоз


Также в соцсетях отмечается, что на месте работали пожарные — они смывали бензин, который вытек из цистерны
Также в соцсетях отмечается, что на месте работали пожарные — они смывали бензин, который вытек из цистерны


На прошлой неделе из-за аварии с бензовозом в Новосибирске образовалась пробка на площади Энергетиков.

Прочтений: 1513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено