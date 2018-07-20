Бензовоз лёг на бок после столкновения с «Жигулями»
Сегодня, 20 июля, в Дзержинском районе Новосибирска из-за столкновения с «Жигулями» на бок лёг бензовоз.
На прошлой неделе из-за аварии с бензовозом в Новосибирске образовалась пробка на площади Энергетиков.
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Елена Громкова
Фото vk.com/mass54