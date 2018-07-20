Движение на развязке Северного обхода ограничат до конца августа

До конца лета проезд по одной из развязок Северного обхода будет ограничен
До конца лета проезд по одной из развязок Северного обхода будет ограничен

Дорожные службы объявили о закрытии проезда по верхней части развязки на Северном обходе в районе посёлка Садовый.


«С 23 июля по 31 августа 2018 года (в дни с понедельника по четверг) будет закрыт для движения транспорта путепровод, расположенный на км 46+218 Северного обхода города Новосибирска. Причина — выполнение работ по подъёмке пролётных строений в рамках ремонта сооружения», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что на тех участках развязки, где можно будет проехать, будет либо реверсивное, либо одностороннее движение.


Водителей просят обращать внимание на временные знаки.


В июне «Сибуправтодор» объявлял о перекрытии из-за дорожного строительства трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.

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