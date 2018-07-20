Движение на развязке Северного обхода ограничат до конца августа

До конца лета проезд по одной из развязок Северного обхода будет ограничен

Дорожные службы объявили о закрытии проезда по верхней части развязки на Северном обходе в районе посёлка Садовый.





«С 23 июля по 31 августа 2018 года (в дни с понедельника по четверг) будет закрыт для движения транспорта путепровод, расположенный на км 46+218 Северного обхода города Новосибирска. Причина — выполнение работ по подъёмке пролётных строений в рамках ремонта сооружения», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что на тех участках развязки, где можно будет проехать, будет либо реверсивное, либо одностороннее движение.





Водителей просят обращать внимание на временные знаки.





В июне «Сибуправтодор» объявлял о перекрытии из-за дорожного строительства трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.