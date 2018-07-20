На перекрёстке Красного проспекта и Писарева поставили забор и начали строить павильон

Недалеко от областного суда начали строить торговый павильон

В центре Новосибирска на перекрёстке Красного проспекта и улицы Писарева появился строительный забор.





Стройку у дома по адресу Красный проспект, 77Б огородили на этой неделе на перекрёстке со стороны Новосибирского областного суда.





«Земельный участок площадью 200 кв. м принадлежит ТСН "Товарищество собственников жилья на Писарева". Строительство торгового павильона ведёт арендатор ИП Чикунов А.П.», — рассказали в администрации Центрального района в ответ на запрос НГС.





Предприниматель взял участок земли в аренду и начал стройку по решению собрания собственников, сообщили в администрации. Но вчера, 19 июля, на него составили «протокол об административном правонарушении за проведение земляных работ без получения разрешения на право их проведения».





Алексей Чикунов в разговоре с корреспондентом НГС отказался комментировать протокол, но подтвердил намерение строить павильон на этом участке.





Забором огородили участок на перекрёстке Красного проспекта и Писарева





На этой неделе НГС также рассказывал о начале другой стройки — на месте скандального долгостроя на улице Гоголя начали возводить новые дома.