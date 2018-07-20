Областные власти дали бывшему депутату Госдумы звание ветерана труда

Бывшему депутату Государственной думы от Новосибирской области, известному общественному деятелю Аркадию Янковскому присвоено звание «Ветеран труда» — распоряжение об этом опубликовано сегодня, 20 июля, на сайте областного правительства. 


Документ подписан Владимиром Знатковым, врио первого заместителя председателя областного правительства Новосибирской области. 


Аркадий Янковский на митинге против коррупции в сквере «Городское начало»
Аркадий Янковский на митинге против коррупции в сквере «Городское начало»


Аркадий Янковский родился в Новосибирске и окончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ). В начале 1980-х годов участвовал в выпуске первого оппозиционного СМИ — «Пресс-бюллетень СибИА», который начал выходить ещё до перестройки.


В 1995 году Янковский был избран в Государственную думу — работал в нижней палате парламента один созыв, был заметным членом ряда партий демократического толка («Партия экономической свободы», «Либеральная Россия» и др.).


Аркадий Янковский (в синей куртке) на протестном митинге против недопуска Навального на президентские выборы
Аркадий Янковский (в синей куртке) на протестном митинге против недопуска Навального на президентские выборы


В последнее время Аркадий Янковский появляется в публичном пространстве преимущественно на митингах, которые проводят оппозиционеры, в основном сторонники политика Алексея Навального.


О присвоении ему звания «Ветеран труда» Аркадий Янковский узнал от корреспондента НГС.


«Моя главная заслуга для города, вероятно, — установка российского флага во время ГКЧП 19 августа 1991 года. Может, это вспомнили в верхах», — ответил он в переписке с НГС на просьбу прокомментировать присвоение ему ветеранского звания.


Во время событий 1991 года, упомянутых Янковским, он был депутатом новосибирского горсовета, который тогда возглавлял Иван Индинок, глава областной администрации в 1993–1995 годах.


Выдающиеся новосибирцы часто становятся лауреатами самых разных премий и наград. Так, в конце июня руководитель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков получил от президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

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