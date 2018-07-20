Беременную девушку увезли на скорой после ДТП на Красном проспекте

Авария случилась на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды
Авария случилась на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды

Сегодня, 20 июля, беременная пассажирка «Ниссана» пострадала в аварии на перекрёстке Красного проспекта и Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.


ДТП с участием «Ниссана» и «Тойоты» произошло в 14:00, рассказали аварийные комиссары «Автоспас».


По их данным, Toyota ехала по Красному проспекту со стороны Северной в направлении улицы Аэропорт в крайней правой полосе, Nissan — навстречу. На перекрёстке водитель «Ниссана» стал поворачивать налево на Георгия Колонды, ему горел зелёный свет.


Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними. «Вследствие удара "Тойоту" выбросило на ограждение», — описали ситуацию аваркомы.


По их словам, в момент ДТП беременная пассажирка «Ниссана» ударилась животом. С места аварии её увезли на машине скорой помощи.


В ДТП сошлись Toyota и Nissan
В ДТП сошлись Toyota и Nissan


Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними
Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними


От удара «Тойоту» отбросило на ограждение
От удара «Тойоту» отбросило на ограждение


Беременную пассажирку «Ниссана» увезла скорая помощь
Беременную пассажирку «Ниссана» увезла скорая помощь


Ранее беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей из-за аварии, в которой сошлись маршрутное такси № 54 и трамвай № 15.

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