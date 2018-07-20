Беременную девушку увезли на скорой после ДТП на Красном проспекте
Сегодня, 20 июля, беременная пассажирка «Ниссана» пострадала в аварии на перекрёстке Красного проспекта и Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.
ДТП с участием «Ниссана» и «Тойоты» произошло в 14:00, рассказали аварийные комиссары «Автоспас».
По их данным, Toyota ехала по Красному проспекту со стороны Северной в направлении улицы Аэропорт в крайней правой полосе, Nissan — навстречу. На перекрёстке водитель «Ниссана» стал поворачивать налево на Георгия Колонды, ему горел зелёный свет.
Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними. «Вследствие удара "Тойоту" выбросило на ограждение», — описали ситуацию аваркомы.
По их словам, в момент ДТП беременная пассажирка «Ниссана» ударилась животом. С места аварии её увезли на машине скорой помощи.
Ранее беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей из-за аварии, в которой сошлись маршрутное такси
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus