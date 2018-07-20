Беременную девушку увезли на скорой после ДТП на Красном проспекте

Авария случилась на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды

Сегодня, 20 июля, беременная пассажирка «Ниссана» пострадала в аварии на перекрёстке Красного проспекта и Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.







ДТП с участием «Ниссана» и «Тойоты» произошло в 14:00, рассказали аварийные комиссары «Автоспас».







По их данным, Toyota ехала по Красному проспекту со стороны Северной в направлении улицы Аэропорт в крайней правой полосе, Nissan — навстречу. На перекрёстке водитель «Ниссана» стал поворачивать налево на Георгия Колонды, ему горел зелёный свет.





Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними. «Вследствие удара "Тойоту" выбросило на ограждение», — описали ситуацию аваркомы.







По их словам, в момент ДТП беременная пассажирка «Ниссана» ударилась животом. С места аварии её увезли на машине скорой помощи.







В ДТП сошлись Toyota и Nissan





Автомобили столкнулись сначала передними частями, а потом и задними







От удара «Тойоту» отбросило на ограждение





Беременную пассажирку «Ниссана» увезла скорая помощь



