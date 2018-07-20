Квартиру ни купить, ни продать: новосибирцы не могут сдать документы в МФЦ из-за сбоя

В Росреестре предполагают, что сбой устранят не раньше понедельника
В Росреестре предполагают, что сбой устранят не раньше понедельника

Сегодня, 20 июля, жители Новосибирской области, подававшие на регистрацию документы о покупке или продаже квартир, столкнулись с техническим сбоем. 


О случаях в МФЦ в редакцию НГС сообщил читатель. 


«Это технический сбой программы. Если бы это было в наших силах и нашими возможностями, мы бы приложили все силы, чтобы его решить, потому что это не в наших интересах под напряжением держать граждан, город, всю область. Москве это известно — пишем, звоним», — рассказали корреспонденту НГС в управлении Росреестра по Новосибирской области.


В ведомстве предположили, что с большой вероятностью завтра приёма документов тоже не будет, но есть вероятность, что система наладится только в понедельник.


«Весь приём передан в МФЦ и очень-очень маленькая часть принимается в кадастровой палате, в кадастровой палате та же проблема», — отметили в Росреестре.


В конце апреля жители Новосибирска сталкивались с другим техническим сбоем — тогда перестал работать сайт «Электронной регистратуры».

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