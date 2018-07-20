Пожарные приехали тушить горящий дом: хозяин встретил их с ножом
Днём 20 июля пожарные приехали тушить горящий дом в Октябрьском районе Новосибирска, но хозяин вышел навстречу с ножом и попытался их не пустить.
Около 13:00 к пожарным поступил вызов в частный сектор — на улицу Переселенческую, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Когда пожарные приехали на место, то оказалось, что тушить уже ничего не нужно.
«Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пожарные захотели проверить дом, но хозяин дома <…> не пустил их. Вышел с ножом и не пустил», — описали ситуацию в МЧС.
В итоге пришлось вызывать полицию. «Полиция приехала на место вызова, тогда только пожарные зашли, проверили дом на предмет горимости», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что огонь повредил домашние вещи на площади 0,5 кв. м.
С неожиданным поведением людей в экстремальных ситуациях приходится сталкиваться не только пожарным, но и работникам других экстренных служб. Например, недавно мужчина напал на дежурного врача в городской больнице
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова