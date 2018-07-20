Пожарные приехали тушить горящий дом: хозяин встретил их с ножом

Чтобы пройти в дом, пожарным пришлось вызывать полицию
Чтобы пройти в дом, пожарным пришлось вызывать полицию

Днём 20 июля пожарные приехали тушить горящий дом в Октябрьском районе Новосибирска, но хозяин вышел навстречу с ножом и попытался их не пустить.


Около 13:00 к пожарным поступил вызов в частный сектор — на улицу Переселенческую, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Когда пожарные приехали на место, то оказалось, что тушить уже ничего не нужно.


«Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пожарные захотели проверить дом, но хозяин дома <…> не пустил их. Вышел с ножом и не пустил», — описали ситуацию в МЧС.


В итоге пришлось вызывать полицию. «Полиция приехала на место вызова, тогда только пожарные зашли, проверили дом на предмет горимости», — пояснили в пресс-службе.


В ведомстве уточнили, что огонь повредил домашние вещи на площади 0,5 кв. м.


С неожиданным поведением людей в экстремальных ситуациях приходится сталкиваться не только пожарным, но и работникам других экстренных служб. Например, недавно мужчина напал на дежурного врача в городской больнице № 25 — ему не понравились анализы, которые врач назначил его жене. 

Прочтений: 4446
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено