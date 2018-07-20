Новосибирский ретропоезд угнали в Алтайский край

Два вагона новосибирского ретропоезда из Музея железнодорожной техники на станции Сеятель отправили в Алтайский край. 


Новосибирский поезд нужен для праздника в Алтайском крае
Новосибирский поезд нужен для праздника в Алтайском крае


«Мы видим, что один вагон, царский вагон, стоит несколько поодаль от самого музея, — сообщил 20 июля читатель НГС. — Обычно все вагоны, все составы стоят в музее, а этот царский вагон решил куда-то поехать. Может быть, какой-нибудь важный чиновник решил прокатиться на нём из Новосибирска до Барнаула». 


В пресс-службе ЗСЖД подтвердили, что два вагона ретропоезда действительно отправляются в Алтайский край. «Направлены на станцию Заринская Западно-Сибирской железной дороги для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню железнодорожника, — объяснили в ведомстве. — После завершения торжественных мероприятий вагоны вернутся в Музей железнодорожной техники на станции Сеятель».


В Новосибирске можно увидеть современный поезд «Императорская Россия», который возит иностранцев по маршруту «Москва — Пекин» — билет в железнодорожный тур стоит несколько тысяч евро. 


Вагоны отъезжают от станции Сеятель


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