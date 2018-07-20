Военных из Китая и Зимбабве встретили в аэропорту Толмачёво с хлебом и солью
В Новосибирске с хлебом и солью встретили военных из Китая, Белоруссии и Зимбабве, которые прилетели в регион для участия в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».
Торжественная встреча разведчиков состоялась 19 июля в аэропорту Толмачёво, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В оборонном ведомстве пояснили, что перед гостями выступил оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, который исполнил гимны Китайской народной Республики, Зимбабве, Белоруссии и России.
«Кроме того, военнослужащие прошли предварительный медицинский осмотр и были доставлены в расположение НВВКУ, где они будут размещаться во время проведения международных соревнований», — сообщили в пресс-службе.
В ближайшее время команды начнут тренировки.
Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» будет проходить в Новосибирске с 28 июля по 10 августа. За звание лучших будут бороться военные из России, Китая, Судана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Зимбабве.
На этой неделе в Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой, которая будет задействована в конкурсе разведчиков.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео предоставлено пресс-службой ЦВО