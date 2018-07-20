Женщина погибла под поездом в Академгородке

Происшествие случилось в Академгородке
Происшествие случилось в Академгородке

Утром 20 июля на железной дороге в Советском районе Новосибирска погибла молодая женщина.


О несчастном случае, произошедшем между станциями Сеятель и Обское море, в редакцию НГС сообщил читатель.


По его информации, в 8:15 женщина попала под грузовой поезд, который шёл в сторону Бердска. На вид ей 25–30 лет.


В Следственном комитете информацию о происшествии подтвердили.


«К нам поступило сообщение около 9 утра о том, что вблизи станции Сеятель смертельно травмирована женщина. Пока никакие обстоятельства произошедшего не известны, сейчас проводится осмотр места происшествия <…> Это именно смертельное железнодорожное травмирование», — сообщила корреспонденту НГС и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова.


На прошлой неделе на перегоне Сеятель — Бердск под колёсами грузового поезда погиб молодой мужчина. Когда машинист поезда увидел человека на рельсах, то экстренно затормозил, но ему не хватило времени, чтобы остановиться полностью.

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