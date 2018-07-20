Мэрия закрывает парковку возле Центрального рынка

Администрация Центрального рынка оспаривала это решение
Администрация Центрального рынка оспаривала это решение

Мэрия закрывает парковку перед Центральным рынком в ночь на понедельник, 23 июля.


«Это связано с проведением благоустроительных работ на территории. Завершение работ запланировано на 2 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


Автомобилистам предложили ставить машины на парковках ТРЦ «Галерея», ТЦ «Юпитер», ТЦ «Москва», на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта, улице Мичурина, 23 (магазин «1000 мелочей»).


На территории перед Центральным рынком городские власти планируют сделать платную парковку. Но в начале июля Арбитражный суд Новосибирской области запретил властям проводить конкурс на её строительство


Мэрия предложила альтернативные парковки взамен закрывающейся стоянки у Центрального рынка
Мэрия предложила альтернативные парковки взамен закрывающейся стоянки у Центрального рынка


В частности, в определении суда говорилось, что администрация рынка опасается, что из-за строительства парковки работа Центрального рынка может остановиться, и арендаторы не получат выручку. В беседе с корреспондентом НГС Егор Ефремов, заместитель директора компании «Мария-Ра», которой принадлежит Центральный рынок, рассказал, что они предлагали мэрии построить парковку за свой счёт и готовы были вложить в проект 20 миллионов рублей, но официального разрешения на использование земли им так и не дали. 


В ответе на запрос НГС по поводу приостановления торгов и строительства парковки Центральным рынком мэрия объяснила, что администрация Центрального рынка неоднократно обращалась «с предложением по развитию тех или иных территорий». «Вместе с тем вопрос об инвестиции 20 миллионов рублей на благоустройство территории, ограниченной ул. Гоголя, ул. Крылова, ул. Мичурина и фасадом Центрального рынка, не поднимался», — сообщили в мэрии.


Сейчас, по информации городских властей, они выполняют решение Центрального районного суда по благоустройству территории, ограниченной улицами Гоголя, Крылова, Мичурина и фасадом Центрального рынка. Также решается вопрос об обжаловании определения арбитражного суда. 

Прочтений: 1818
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено