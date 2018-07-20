Мэрия закрывает парковку возле Центрального рынка

Администрация Центрального рынка оспаривала это решение

Мэрия закрывает парковку перед Центральным рынком в ночь на понедельник, 23 июля.





«Это связано с проведением благоустроительных работ на территории. Завершение работ запланировано на 2 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Автомобилистам предложили ставить машины на парковках ТРЦ «Галерея», ТЦ «Юпитер», ТЦ «Москва», на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта, улице Мичурина, 23 (магазин «1000 мелочей»).





На территории перед Центральным рынком городские власти планируют сделать платную парковку. Но в начале июля Арбитражный суд Новосибирской области запретил властям проводить конкурс на её строительство.





Мэрия предложила альтернативные парковки взамен закрывающейся стоянки у Центрального рынка





В частности, в определении суда говорилось, что администрация рынка опасается, что из-за строительства парковки работа Центрального рынка может остановиться, и арендаторы не получат выручку. В беседе с корреспондентом НГС Егор Ефремов, заместитель директора компании «Мария-Ра», которой принадлежит Центральный рынок, рассказал, что они предлагали мэрии построить парковку за свой счёт и готовы были вложить в проект 20 миллионов рублей, но официального разрешения на использование земли им так и не дали.





В ответе на запрос НГС по поводу приостановления торгов и строительства парковки Центральным рынком мэрия объяснила, что администрация Центрального рынка неоднократно обращалась «с предложением по развитию тех или иных территорий». «Вместе с тем вопрос об инвестиции 20 миллионов рублей на благоустройство территории, ограниченной ул. Гоголя, ул. Крылова, ул. Мичурина и фасадом Центрального рынка, не поднимался», — сообщили в мэрии.





Сейчас, по информации городских властей, они выполняют решение Центрального районного суда по благоустройству территории, ограниченной улицами Гоголя, Крылова, Мичурина и фасадом Центрального рынка. Также решается вопрос об обжаловании определения арбитражного суда.