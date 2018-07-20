Новосибирец подбросил в Сбербанк «бомбу» из коробки с лапшой: его разозлил банкомат

Мужчина подбросил муляж бомбы в Сбербанк после того, как ему не отдали застрявшую в банкомате карту
Мужчина подбросил муляж бомбы в Сбербанк после того, как ему не отдали застрявшую в банкомате карту

В Новосибирске начинается суд над обвиняемым в лжетерроризме, который напугал работников Сбербанка коробкой от лапши быстрого приготовления.


Происшествие случилось 14 марта в отделении Сбербанка на Зорге, 269.


По версии дознания, обвиняемый был пьян. «Используя коробку от лапши быстрого приготовления, изготовил муляж бомбы, на который наклеил надпись "БОМБА ТИК-ТИК", который принес в отделение банка <…> и установил муляж в клиентском зале на кулер с водой», — описали ситуацию в прокуратуре Кировского района Новосибирска.


В прокуратуре уточнили, что из-за этого из здания пришлось эвакуировать людей. На место приехали полицейские, которые выяснили, что подброшенный в банк муляж не опасен.


Как выяснили дознаватели, на преступление мужчина пошёл после того, как попытался совершить операцию с картой своей матери. Но карта застряла в банкомате, а сотрудники банка отказались её выдавать из-за того, что она обвиняемому не принадлежит. 


Теперь мужчина пойдёт под суд по обвинению в «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ). Прокуратура Кировского района Новосибирска уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.


Также прокуратура попросила суд взыскать с обвиняемого ущерб, который он причинил федеральному бюджету. Сумма ущерба оценивается в 9941 рубль — именно такую сумму затратили полицейские на проверку сообщения о бомбе. Этот иск Кировский районный суд рассмотрит одновременно с уголовным делом, добавили в прокуратуре района.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Сибирского банка ПАО «Сбербанк» с просьбой уточнить, на сколько остановилась работа отделения из-за обнаруженного муляжа, сколько работников и посетителей пришлось тогда эвакуировать и какой ущерб это нанесло Сбербанку.


Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор за сообщение о минировании избирательного участка во время выборов президента.

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