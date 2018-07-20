Лучше не сплавляться: туристов предупредили об опасности на Алтае

Туристам угрожают камнепады, предупредили в горно-алтайском управлении МЧС

Туристов предупредили об опасностях на Алтае — во время прогулок и сплавов по горным рекам есть вероятность попасть под сход лавин и камнепады.





«В Республике Алтай в результате выпадения осадков в виде дождя отмечается повышение уровня воды в реках, возможны сходы селей, лавин, камнепады в горах, ухудшение видимости из-за туманов, складывается опасная обстановка на горных и водных туристических маршрутах», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Алтай.







Туристам, которые запланировали походы в горы и сплавы по горным рекам, сотрудники ведомства рекомендовали перенести свой отдых на другое время.





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