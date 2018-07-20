Полторы тысячи новосибирских выпускников пожаловались на результаты ЕГЭ

Часто выпускники ошибаются в написании букв и цифр в бланках — их проверяет компьютер  
Часто выпускники ошибаются в написании букв и цифр в бланках — их проверяет компьютер  

В Новосибирской области подсчитали количество поданных апелляций — удовлетворили лишь 17% из них.


Об этом корреспонденту НГС рассказал заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.


Всего в этом году 11-классники подали 1543 жалобы на результаты ЕГЭ, из них удовлетворили 258 — это 16,7%. Чаще всего выпускники не соглашались с результатами популярных для сдачи экзаменов — обществознания, русского языка и профильной математики. По словам Сергея Кондратьева, количество жалоб в Новосибирске снижается каждый год — в прошлом году их было 1993.


«Большая часть апелляций удовлетворена именно по техническим ошибкам — допустим, когда выпускник не совсем чётко написал ответ. Например, "однёрочку" не в соответствии с образцом, а с палочкой, и она распозналась как "четвёрка". <...> Уже третий год на портале ЕГЭ выкладываются бланки ответов участников, где они могут посмотреть их, сверить с преподавателям, посмотреть, насколько, на их взгляд, верно дан ответ. С другой стороны качественнее работают предметные комиссии», — пояснил он. 


Недавно новосибирский выпускник подал в суд на региональное министерство образования — он не согласился с решением апелляционной комиссии из-за хитрых формулировок.

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