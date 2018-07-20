Унесённую течением девушку выловили из Оби у Димитровского моста

Девушка успела нахлебаться воды, но всё закончилось благополучно
Девушка успела нахлебаться воды, но всё закончилось благополучно

Вчера, 19 июля, в Новосибирске спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили из Оби 16-летнюю девушку, которую начало сносить течением.


Инцидент произошёл в 17:20 в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста.


«Девушка заплыла далеко от берега, её подхватило течением, <…> начало относить», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.


По его словам, справиться с течением девушка не смогла и начала тонуть — ей на помощь бросились очевидцы и спасатели, которые дежурили неподалёку. Спасатели подплыли к тонущей на моторной лодке, подняли девушку на борт и привезли на берег.


Как уточнил Константин Максимов, 16-летняя девушка успела нахлебаться воды. Спасатели передали её врачам скорой помощи.


Сутками ранее спасатели оказали помощь женщине с 9-летним ребёнком, которых унесло течением от пляжа рядом с Заельцовским парком.

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