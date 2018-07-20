Выехавшая на тротуар машина врезалась в рекламный щит на проспекте Дзержинского
Утром 20 июля в Дзержинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП.
Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в рекламную конструкцию на пересечении проспекта Дзержинского и Индустриальной, рассказал очевидец, проезжавший мимо места аварии около 9:00.
По его наблюдениям, также на перекрёстке стояла машина второго предполагаемого участника ДТП.
«На месте ГИБДД и реанимация», — передаёт очевидец.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затора рядом с местом аварии нет: проехать перекрёсток можно свободно.
Вчера вечером ещё одно ДТП произошло в микрорайоне «Шлюз»: водитель «Тойоты» не справился с управлением, слетел с дороги в лес и сбил две берёзы.
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Ольга Хмелевская
Фото Алексея Кошлякова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)