Выехавшая на тротуар машина врезалась в рекламный щит на проспекте Дзержинского

На место ДТП приехала машина реанимации

Утром 20 июля в Дзержинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП.







Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в рекламную конструкцию на пересечении проспекта Дзержинского и Индустриальной, рассказал очевидец, проезжавший мимо места аварии около 9:00.





По его наблюдениям, также на перекрёстке стояла машина второго предполагаемого участника ДТП.





«На месте ГИБДД и реанимация», — передаёт очевидец.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, затора рядом с местом аварии нет: проехать перекрёсток можно свободно.





Скорость потока на перекрёстке — 20 км/ч





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