Выехавшая на тротуар машина врезалась в рекламный щит на проспекте Дзержинского

На место ДТП приехала машина реанимации
На место ДТП приехала машина реанимации

Утром 20 июля в Дзержинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП.


Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в рекламную конструкцию на пересечении проспекта Дзержинского и Индустриальной, рассказал очевидец, проезжавший мимо места аварии около 9:00.


По его наблюдениям, также на перекрёстке стояла машина второго предполагаемого участника ДТП.


«На месте ГИБДД и реанимация», — передаёт очевидец.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затора рядом с местом аварии нет: проехать перекрёсток можно свободно.


Скорость потока на перекрёстке — 20 км/ч
Скорость потока на перекрёстке — 20 км/ч


Вчера вечером ещё одно ДТП произошло в микрорайоне «Шлюз»: водитель «Тойоты» не справился с управлением, слетел с дороги в лес и сбил две берёзы.

Прочтений: 1197
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено