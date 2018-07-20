Обманывают и грабят: в Новосибирской области выросла преступность

В Новосибирской области стало меньше угонов: число таких преступлений сократилось на 21%
В Новосибирской области стало меньше угонов: число таких преступлений сократилось на 21%

В Новосибирской области участились мошенничества и кражи, но при этом стало меньше убийств.


Всего за первую половину 2018 года прокуратура зарегистрировала в Новосибирской области 22 898 преступлений. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года уровень преступности в регионе вырос на 6,1%, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


Например, в регионе участились преступления на сексуальной почве: прокуратура зарегистрировала 39 изнасилований — это на 34,5% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.


«Зафиксировано увеличение на 11,3 % числа преступлений против собственности, главным образом за счёт роста мошенничеств на 68,6% и краж на 1,4%. Вместе с тем снизилось количество грабежей на 5,5%, разбоев на 25,8%, угонов на 21,2%, краж автотранспорта на 15,6%. На 1% снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», — рассказали в облпрокуратуре.


Также, по её данным, в регионе стало меньше хулиганств: число преступлений такого рода сократилось на 28,6% — до 15 случаев. Количество убийств снизилось на 13,1%: за полгода прокуратура зарегистрировала 93 таких преступления.


Менее активными стали рецидивисты: число преступлений, совершённых ранее судимыми новосибирцами, уменьшилось на 3,1% — до 6757 случаев.


Раскрываемость преступлений достигла 60,2%. Это немного ниже общероссийского показателя (61%). Нераскрытыми остались 7488 преступлений, в том числе 5 разбоев, 139 грабежей, 4655 краж и 64 угона, отмечают в прокуратуре.


Ранее эксперты назвали машины, которые чаще всего угоняют в 2018 году. Среди брендов лидируют Hyundai, KIA, Toyota, Nissan и Ford. Меньше рискуют владельцы Renault, Lexus и Mazda.

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