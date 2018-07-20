Новосибирские военные устроили ночные полёты на вертолётах «Терминатор»

Вертолёты летали максимально низко –– в 50 метрах от земли
Вертолёты летали максимально низко –– в 50 метрах от земли

В Новосибирской области прошла ночная тренировка лётчиков, которые в этом году закончили военный авиационный вуз. 


Молодые лётчики военной авиабазы Толмачёво устроили ночные полёты на вертолётах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолётах Ми-24.


«Офицеры отработали посадку <…> на неподготовленные площадки в ночное время с применением навигационных приборов, а также совершили полёты на предельно малых высотах –– до 50 метров над землей. Такие полёты позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, используя естественные укрытия местности, наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооружённым формированиям», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.


В ведомстве уточнили, что военная авиабаза Толмачёво входит в состав 14-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Центрального военного округа. На её вооружении — вертолёты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для перевозки грузов, людей и огневой поддержки с воздуха, а также вертолёты Ми-24, которые применяют для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.


Ранее на военной авиабазе Толмачёво прошли занятия группы антитеррора: военные отразили нападение условного врага и не дали террористам захватить лётную технику.

Прочтений: 1853
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено