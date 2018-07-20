Новосибирские военные устроили ночные полёты на вертолётах «Терминатор»

Вертолёты летали максимально низко –– в 50 метрах от земли

В Новосибирской области прошла ночная тренировка лётчиков, которые в этом году закончили военный авиационный вуз.







Молодые лётчики военной авиабазы Толмачёво устроили ночные полёты на вертолётах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолётах Ми-24.







«Офицеры отработали посадку <…> на неподготовленные площадки в ночное время с применением навигационных приборов, а также совершили полёты на предельно малых высотах –– до 50 метров над землей. Такие полёты позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, используя естественные укрытия местности, наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооружённым формированиям», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.







В ведомстве уточнили, что военная авиабаза Толмачёво входит в состав 14-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Центрального военного округа. На её вооружении — вертолёты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для перевозки грузов, людей и огневой поддержки с воздуха, а также вертолёты Ми-24, которые применяют для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.





Ранее на военной авиабазе Толмачёво прошли занятия группы антитеррора: военные отразили нападение условного врага и не дали террористам захватить лётную технику.

