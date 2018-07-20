Победить рак: НГУ начинает готовить специалистов по ядерной медицине
В новом учебном году Новосибирский государственный университет запускает магистерскую программу «Ядерная медицина». По этой программе в университете будут готовить как прикладных специалистов в области радиотерапии, так и исследователей новых медицинских технологий ядерной медицины. Об этом сообщает сайт НГУ.
Сегодня во многих странах мира, в том числе и в России, растёт число центров, где проводится лучевая терапия, в которой используется сложная техника, например, медицинские ускорители. В таком лечении принимает участие не только врач, но и медицинский физик, потребность в которых растёт.
Обучать по магистерской программе «Ядерная медицина» будут на физическом факультете НГУ. Читать курсы студентам будут как специалисты из Института ядерной физики имени Будкера, так и специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина и Международного томографического центра СО РАН.
Недавно стало также известно, что НГУ попал в сотню лучших вузов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга.
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Валерий Иванов
Фото Юлии Шипициной