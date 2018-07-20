ДТП на Балтийской: иномарка слетела с дороги и снесла два дерева (фото)

Машина сильно разбита
Машина сильно разбита

Вечером 19 июля водитель автомобиля Toyota на повороте на улице Балтийская не справился с управлением и слетел с дороги в лес, сбил две берёзы и после этого остановился. По свидетельству аварийных комиссаров, в месте ДТП улица Балтийская плохо освещена. Врачи «скорой», прибывшие на место аварии, осмотрели водителя, но не обнаружили внешних повреждений. ДТП со слов аварийных комиссаров произошло в 22:40.



Сработала подушка безопасности
Сработала подушка безопасности



Врачи «скорой» осмотрели водителя
Врачи «скорой» осмотрели водителя



Вчера НГС также сообщал о ДТП, произошедшем в Бердске: автомобиль «Нива» сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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