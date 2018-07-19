«Всем и не хватило сразу»: в результате коммунальной аварии без воды остался целый микрорайон

Прорвало водопроводную трубу
Прорвало водопроводную трубу

Сегодня вечером около 17:00 в Калининском районе Новосибирска произошла коммунальная авария, в результате которой микрорайон остался без холодной и горячей воды.


«У нас под вечер отключили и холодную, и горячую воду, без объявления, без всего. Сходил, говорят, крупная коммунальная авария. Хотя, вроде не видно ничего. Позвонил на 051 сразу, но они ничего не знали сначала, обещали перезвонить, но так никто и не перезвонил. Приехала потом одна водовозка, так воду сразу разобрали, всем и не хватило сразу», — рассказал корреспонденту НГС по телефону житель одного из домов микрорайона, назвавшийся Андреем.


В единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту подтвердили, что произошло отключение холодной и горячей воды в десяти домах.


«Там работает сейчас МУП «Горводоканал», ремонт водовода диаметром 500 по улице 25 лет Октября, 11. Там авария, порыв водопровода. Отключение ориентировочно до 10:00 20 июля. По поводу подвоза воды — бочки стоят возле домов на Олеко Дундича, 3 и на Менделеева, 6», — сообщил дежурный диспетчер Службы жизнеобеспечения города.


Сегодня НГС также сообщал о том, что перекрёсток недалеко от «Ауры» перекопают из-за ремонта теплотрассы.

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