Названы самые угоняемые в 2018 году модели машин

Лидерами стали Toyota Camry, Land Cruiser 200, RAV4
Лидерами стали Toyota Camry, Land Cruiser 200, RAV4

На основании опроса крупных страховщиков составлен список наиболее угоняемых в первой половине 2018 года в России автомобилей, сообщает РИА Новости. Среди брендов лидируют Hyundai, KIA, Toyota, Nissan и Ford. Меньше рискуют владельцы Renault, Lexus и Mazda. 


«Список был составлен на основании опроса представителей крупных российских страховых компаний, в число которых вошли "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Ренессанс страхование", "Абсолют страхование", "МАКС", "Ингосстрах"», — уточняет издание. Что касается конкретных моделей, лидерами стали Toyota Camry, Land Cruiser 200, RAV4. Среди машин Lexus популярностью у угонщиков пользуются внедорожники LX, RX и GX. Среди моделей Nissan угоняются Almera, Pathfinder, X-Trail, Qashqai. 


Стали весьма популярными у угонщиков корейские автомобили — Hyundai Solaris, Creta, Santa Fe, Tucson, а также KIA Sportage, Rio, сee’d, Optima. Как отмечают страховщики, автомобили массового сегмента чаще всего угоняют, чтобы разобрать на запчасти, а модели представительского класса перепродают в других регионах и странах, изменяя их VIN-номера.


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