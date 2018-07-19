Учительницу обвинили в гибели 13-летнего новосибирца в горах под Сочи

Тело мальчика нашли в горной местности
Тело мальчика нашли в горной местности

Следователи из Сочи продолжают разбираться в гибели 13-летнего туриста из Новосибирской области в горах во время похода: они предъявили обвинение учительнице начальных классов, которая руководила туристической группой.


55-летнюю женщину обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.


По версии следствия, она повела группу из 10 детей и 2 взрослых в 4-дневный поход из посёлка Гузерипль в Адыгее до посёлка Дагомыс в Сочи.


«Имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не подготовила приказ о походе и не оповестила о нём сотрудников МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая», — сообщили в следственном управлении.


Также следователи не нашли документов, которые бы подтверждали, что женщина проводила с туристами инструктаж по технике безопасности.


3 июля в районе села Бабук-Аул 13-летний мальчик из туристической группы отклонился от маршрута и пропал. В горах развернулись масштабные поиски. На десятые сутки мальчика нашли мёртвым. Сейчас идёт судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить точную причину его смерти. 


Ранее следователи рассказывали, что, по предварительным данным, мальчик мог погибнуть при падении со склона


В следственном управлении уточнили, что организатор похода свою вину полностью признала. С неё взяли подписку о невыезде.


Поисковики, волонтёры и знакомые погибшего ранее рассказывали, что он приехал на Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой. Ребёнка искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей и обрывов. Всего в поисках были задействованы около 40 человек.

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