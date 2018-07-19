Знай наших: список новосибирских депутатов, поддержавших пенсионную реформу

Пленарное заседание прошло в Госдуме РФ 19 июля
Пленарное заседание прошло в Госдуме РФ 19 июля

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста — НГС узнал, как проголосовали депутаты, представляющие Новосибирскую область.


Законопроект рассмотрели в Госдуме РФ 19 июля. За его принятие проголосовали 328 депутатов, против — 104, воздержавшихся не было. НГС следил за трансляцией заседания в режиме онлайн


Уже вечером по новосибирскому времени на официальном сайте Государственной думы опубликовали поимённый список депутатов, которые приняли участие в голосовании. 


Так, в своём большинстве депутаты, представляющие Новосибирскую область, поддержали проект. 


Среди них — депутаты «Единой России» Александр Жуков, Максим Кудрявцев, Александр Карелин, Андрей Каличенко и Дмитрий Перминов (последний представляет и Новосибирскую, и Омскую области одновременно). 


Против проголосовали два депутата от Новосибирской области: 


это Вера Ганзя (КПРФ) и Дмитрий Савельев (ЛДПР). 


Ещё один депутат-единоросс Виктор Игнатов оказался одним из 18 депутатов, которые не голосовали. 


Второе чтение законопроекта в Госдуме планируют провести осенью. Сроки предоставления поправок продлили до 24 сентября. 


Законопроект подразумевает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. По мнению властей, его принятие позволит каждый год увеличивать размер пенсий. «Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 12 тысяч рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ», — привели на сайте Госдумы слова Максима Топилина, министра труда и социальной защиты. Он добавил, что к 2024 году власти планируют поднять пенсии до 20 тысяч рублей. 


Депутаты Заксобрания Новосибирской области вопрос о пенсионной реформе до депутатских каникул не обсуждали, но за прошедший месяц в Новосибирске прошло несколько акций протеста. Последняя прошла вчера, 18 июля, в сквере на улице Орджоникидзе, на неё собрались около 300 новосибирцев. При этом фонтан, у которого развернули митинг, за день до этого огородили и повесили объявление о том, что он бьётся током.

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